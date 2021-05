Eurofins annonce le succès de ses offres publiques d'achat sur trois de ses obligations existantes

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce les résultats des offres publiques d'achat pour ses 353,6 millions d'euros Obligations 3,375% (ISIN: XS1268496640) échéant le 30 janvier 2023 (les "Obligations 2023"), 650 ME Obligations 2,125% (ISIN: XS1651444140) échéant le 25 juillet 2024 (les "Obligations 2024") et ses 600 ME 3,75% (ISIN: XS2167595672) échéant le 17 juillet 2026 (les "Obligations 2026", et avec les Obligations 2023 et les Obligations 2024, les "Obligations existantes")

À la date d'expiration (18 mai 2021), Eurofins avait reçu des offres valables d'un montant de 894,6 millions d'euros en principal total des Obligations existantes.