Eurofins annonce le lancement du plus grand biomonitoring européen

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce le lancement du plus grand projet européen de biosurveillance des PFAS dans le sang à Anvers, mandaté par l'Agence pour les soins et la santé du gouvernement flamand. Les tests de biosurveillance pour ce projet sera réalisé par Eurofins Belgium NV.

Les PFAS sont une classe de plus de 4.700 produits chimiques synthétiques aux caractéristiques uniques qui peut être utilisée pour fabriquer des produits résistants à la chaleur et aux taches, antiadhésifs et hydrofuges. Parfois appelé en tant que "produits chimiques éternels", les PFAS sont des composés très stables qui sont largement insensibles à la dégradation et s'accumulent et persistent dans l'environnement. L'accumulation de PFAS dans le sang a été liée à un certain nombre de problèmes de santé des risques.

En juin 2022, 70.000 habitants dans une zone de 5 km autour de l'usine 3M à Anvers, en Belgique, ont été invités à participer à un projet de biosurveillance pour évaluer si le PFAS était présent dans leur sang. Dans les prochains jours, 22.000 habitants supplémentaires de la ville d'Anvers recevront une invitation à participer. Actuellement 7.450 personnes ont souscrit au projet, et l'inscription sera ouverte aux participants jusqu'au 1er juin 2023.

Tous les participants recevront les résultats indiquant le niveau de PFAS présent dans leur sang dans les 14 jours ouvrables.