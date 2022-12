(Boursier.com) — A l'occasion de la Journée mondiale des sols (5 décembre), Eurofins Agro Testing annonce le lancement de 'Soil Carbon Check' dans le cadre de Soil Health Solutions, une nouvelle suite de solutions de test qui aide le secteur agricole à passer à des pratiques agricoles plus durables.

Le test Soil Carbon Check fournit des informations sur les niveaux de stockage du carbone dans les champs, ce qui favorise la réduction du CO2 dans l'atmosphère. Grâce à une gestion ciblée des sols, les agriculteurs et les producteurs peuvent retenir des niveaux accrus de carbone et contribuer à la protection du climat. Les données recueillies grâce aux rapports de test 'Soil Carbon Check' peuvent être utilisées pour étayer les allégations de durabilité et les crédits carbone, comme preuve d'une agriculture durable et comme références pour d'autres partenaires de la chaîne agroalimentaire.

L'initiative "4 pour 1.000" lancée lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Paris en 2015 (COP21) vise à augmenter le stockage de carbone dans les sols agricoles de 0,4% chaque année pour aider à atténuer le changement climatique et à accroître la sécurité alimentaire.

La quantité de carbone stockée dans le sol représente jusqu'à trois fois la quantité de carbone retenue par la biomasse aérienne (arbres ou autres plantes et cultures). L'augmentation de la quantité de carbone stockée dans le sol contribuera à la réduction du réchauffement climatique : plus il y a de CO2 stocké dans le sol sous forme de carbone organique, moins il y a de CO2 rejeté dans l'atmosphère !

En plus de Soil Carbon Check, la suite de tests proposés par Soil Health Solutions fournit des informations sur la santé physique du sol (utilisation efficace de l'eau), les contaminants potentiels dans le sol, la santé biologique du sol (pour déterminer l'état de la biodiversité du sol et les actions efficaces pour le régénérer) et la santé chimique du sol (pour prévenir les écarts de rendement et améliorer la qualité des aliments).