Eurofins : acquisition de DNA Diagnostics Center

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce qu'Eurofins Clinical Testing US Holdings Inc a conclu un accord pour acquérir DNA Diagnostics Center, spécialiste des tests génétiques grand public. DDC prévoit de générer des revenus de plus de 55 millions de dollars US en 2021. DDC est l'un des laboratoires en pointe dans les tests ADN (paternité, relations familiales, fertilité, vétérinaire et médecine légale).

Eurofins estime que les tests génétiques des consommateurs

constituent une opportunité de croissance significative...

Le Dr Gilles Martin, PDG d'Eurofins a commenté : "Cette acquisition renforce notre engagement à fournir des solutions de test pour répondre aux questions critiques de santé, de bien-être et de génétique des consommateurs."