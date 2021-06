Eurofins accélère encore en avril !

(Boursier.com) — Eurofins Scientific fait état d'une accélération supplémentaire de son activité en avril. Ainsi, le groupe a délivré sur le mois une nouvelle forte performance, après des tendances déjà très positives au premier trimestre. Cette amélioration reflète la contribution significative des activités liées à la crise sanitaire et la rapide accélération du coeur de métier. Les revenus pour les quatre premiers mois de 2021 ont augmenté de 46% à 2,177 milliards d'euros, contre 1,486 milliard sur la période correspondante de l'année 2020, et cela malgré un impact négatif des effets de change de -3,6%. La croissance organique pour les quatre premiers mois de l'année a été ainsi proche de 50% ! Le coeur de métier du groupe a réalisé une croissance organique de plus de 16% sur quatre mois et plus de 35% sur le seul mois d'avril.

Le groupe évoque, concernant le coeur d'activité, une forte croissance dans plusieurs segments, dont les services biopharmaceutiques, combinée à une reprise significative après les impacts négatifs de la pandémie qui avaient affecté certaines activités. Les segments sur lesquels les revenus ne se sont pas encore repris jusqu'aux niveaux de 2019 ou au-delà sont de plus en plus réduits. En comparaison de la même période en 2019, la croissance organique sur quatre mois a dépassé les 13%. En outre, les activités liées au covid affichent toujours des volumes élevés et ont contribué aux revenus à hauteur de plus de 500 millions d'euros sur les quatre mois.

Alors que la sortie de crise sanitaire reste incertaine, Eurofins estime qu'il demeure probable que les objectifs 2021 soient significativement dépassés et qu'un niveau important de tests Covid-19 persiste jusqu'à un niveau avancé du troisième trimestre 2021. Les tests devraient aussi se poursuivre à un certain niveau après 2021 dans plusieurs pays où le groupe opère. Globalement, conclut le groupe, "les perspectives, pour 2021 et au-delà, continuent de se renforcer".