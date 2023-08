Eurofins a émis avec succès de nouvelles obligations senior pour un montant de 600 ME

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce avoir levé avec succès 600 millions d'euros via une émission d'obligations de maturité à 7 ans (échéance le 6 septembre 2030) et qui porteront un coupon annuel à taux fixe de 4,75%. La transaction a été bien accueillie et a été sursouscrite plus de 2,7 fois.

Le produit de ces obligations sera utilisé pour financer les besoins généraux de l'entreprise d'Eurofins, y compris le refinancement des obligations à taux fixe en circulation de 448 millions d'euros (ISIN : XS1651444140) arrivant à échéance en juillet 2024.

Les Obligations seront cotées dès leur date d'émission (6 septembre 2023) sur le marché réglementé de la bourse de Luxembourg (ISIN XS2676883114).