Eurofins a débuté l'année avec une solide performance au T1

(Boursier.com) — Les revenus d'Eurofins ont atteint 1.574 ME au T1, en repli de 10,5% par rapport au T1 2022, malgré la forte baisse d'une année sur l'autre des revenus des tests COVID-19 et des réactifs (un peu moins de 10 ME au T1 2023 contre plus de 300 ME au T1 2022), tandis que les changes ont eu un léger impact positif (+0,9%).

La croissance organique des revenus est de 7,1% dans le Core Business (hors tests cliniques liés au COVID-19 et revenus des réactifs), supérieure à l'objectif d'Eurofins de 6,5% par an en moyenne pour 2023 et à moyen terme.

La croissance organique en Europe (+6%) a été tirée par les tests environnementaux et une certaine reprise des tests alimentaires en mars.

Les tendances résilientes de la demande en Amérique du Nord ont soutenu une forte croissance organique (+9,1%), en particulier dans les tests environnementaux, les tests alimentaires et les tests de produits biopharmaceutiques.

La croissance organique du Reste du Monde (+6%) a été aidée par l'Asie, notamment au Japon et en Inde.

Les start-ups ont contribué à hauteur de 0,9% à la croissance organique au T1 2023, avec 5 nouveaux laboratoires en démarrage et 12 points de collecte de sang ouverts sur la période.

Eurofins confirme ses objectifs pour les exercices 2023 à 2027 tels qu'annoncés lors de la présentation des résultats de l'exercice 2022 le 1er mars 2023. Ces objectifs supposent une croissance organique de 6,5% par an en moyenne et un potentiel de chiffre d'affaires consolidé d'acquisitions de 250 ME par an.

Ces objectifs supposent également que les taux de change soient stables par rapport à la moyenne de 2022 et qu'il n'y ait aucune contribution des tests et des réactifs COVID-19.