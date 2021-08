Eurofins : +10% !

Eurofins : +10% !









(Boursier.com) — Eurofins grimpe de près de 10% ce jeudi à 112 euros en bourse de Paris, au plus haut historique, alors que le groupe a affiché une forte croissance de son CA avec 3.272 Millions d'euros de revenus au premier semestre 2021, en hausse de 41% par rapport au S1 2020, grâce à une forte croissance du Core Business (hors COVID 19 revenus des tests cliniques et des réactifs) et des revenus soutenus des tests et réactifs COVID-19.

Le Core Business a enregistré une croissance organique au S1 de 17% sur un an. Avec un chiffre d'affaires organique de 13% supérieur au S1 2019, le coeur de métier du groupe a délivré un TCAC de plus de 6% contre une moyenne d'environ 0,5% pour le trois leaders historiques du secteur.

La direction du groupe a relevé au passage de 13% sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, à 6,15 Milliards d'euros, et de 36% son objectif d'Ebitda, à 1,7 Milliard d'euros. Au premier semestre, l'Ebitda ajusté du groupe est ressorti à 1,01 Milliard d'euros, en hausse de 104% sur un an.

Les objectifs pour l'exercice 2022 et 2023 sont en revanche inchangés... Parmi les dernières notes de brokers, Oddo a relevé sa cible de 85 euros à 115 euros, tout en restant à "surperformance" sur le dossier.