Eurofins : +1

Eurofins : +1









Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins remonte de 1% à 709,80 euros ce mercredi, alors que sa filiale Eurofins Textile Testing Spain a annoncé le lancement et la validation d'une nouvelle méthode de test pour évaluer la capacité de filtration des masques avec 100 nanomètres de particules, la taille moyenne estimée du virus SARS-CoV-2. Eurofins Textile Testing Spain est actuellement le seul laboratoire en Europe et l'un des trois seuls laboratoires au monde à proposer un tel test, qui est obligatoire pour tous les masques vendus sur le marché nord-américain.

Le test peut être utilisé pour évaluer l'efficacité et la sécurité des masques chirurgicaux et des masques hygiéniques. La méthode d'évaluation est basée sur l'efficacité de filtration des particules (PFE), qui mesure la capacité de filtration des masques avec des gouttelettes de 0,1 micron, ce qui équivaut à la taille du virus SARS-CoV-2.

Cette nouvelle méthode de test étant réalisée à l'aide de particules comparables à la taille réelle du virus, elle permet à Eurofins d'offrir une plus grande sécurité dans l'évaluation de l'efficacité des masques contre le COVID-19.

Parmi les derniers avis de brokers, Redburn a repris le suivi du dossier à l''achat' dans une optique de moyen terme.