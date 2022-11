Eurobio Scientific va distribuer un test pour le diagnostic prédictif de réponse à une chimiothérapie

(Boursier.com) — Eurobio Scientific et Acobiom, société française experte dans l'identification de biomarqueurs et le développement de diagnostics moléculaires pour la médecine de précision, ont annoncé la signature d'un contrat commercial exclusif pour la distribution, en France, Allemagne et au Royaume Uni, du GemciTest, un test marqué CE pour le diagnostic prédictif de réponse à une chimiothérapie à base de gemcitabine dans le traitement du cancer du pancréas.

Développé par Acobiom, il s'agit d'un test PCR prédictif qui permettra d'orienter les patients vers une autre thérapie plus adaptée ou plus efficace et d'éviter des effets secondaires ou des toxicités inutiles.

En France, ce cancer a touché environ 15.000 patients en 2020 dont près de 45% seraient au stade métastatique. Le diagnostic est généralement réalisé par imagerie et par tests biologiques sur biopsie.