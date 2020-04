Eurobio Scientific table sur une sensible hausse du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Eurobio Scientific présente des résultats annuels 2019 qui confirment la réalisation de ses objectifs de croissance et de rentabilité en avance de presque une année sur son calendrier. Le chiffre d'affaires 2019 atteint 59,1 ME, quasiment l'objectif de 25% de croissance globale des ventes prévu entre 2017 et 2020. A périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant les ventes de Pathway et Personal Diagnostics (Grande-Bretagne), le chiffre d'affaires progresse sur l'année de 15%. Cette progression surperforme à nouveau largement le marché qui est resté stable en France en 2019.

Le retrait de la marge brute est lié au renchérissement du dollar en 2019 et à des réallocations de charges classées précédemment en frais généraux et administratifs. Au final, les résultats progressent plus vite que le chiffre d'affaires. Ainsi, l'EBITDA poursuit sa croissance et s'inscrit à +7 ME contre +5 ME en 2018, soit +40%. Le résultat opérationnel s'élève, quant à lui, à +3,4 ME contre +1,6 ME l'année passée (+112,5%).

Les dépenses en R&D se maintiennent à 1,6 ME en 2019 : les efforts sont concentrés sur le développement de nouveaux tests de diagnostic présentant un potentiel d'accès rapide au marché, en particulier avec la gamme EuroBioPlex en biologie moléculaire. Ils permettent à la société de bénéficier de 0,4 ME de Crédit d'Impôt Recherche. Les charges financières s'élèvent à -0,7 ME, en baisse par rapport à 2018 avec une diminution des intérêts payés en particulier sur la dette mezzanine contractée en 2017. Ces charges sont compensées par un gain de change de 0,8 ME lié à la revalorisation d'actifs financiers en dollar. Le résultat exceptionnel de -0,5 ME est lié principalement aux dernières charges de restructuration commerciale.

En 2019, le Groupe constate un produit d'impôt de +3,0 ME correspondant principalement à l'activation de deux ans de report déficitaire, Eurobio Scientific étant désormais imposable. Après prise en compte de 2,8 ME de dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions, le résultat net 2019 ressort, pour la première fois dans l'histoire du groupe, en bénéfice de +3,2 ME, à comparer à une perte 2018 de -2,8 ME. Hors amortissement des écarts d'acquisition et produit d'impôt, le résultat net est bénéficiaire de +3,0 ME.

Le montant total de la trésorerie s'élève à 7,6 ME au 31 décembre 2019 et les capitaux propres à 33,6 ME. La dette financière est en réduction à 15,1 ME hors crédit-bail par rapport à 20,0 ME à fin 2018. Cette baisse d'environ 25% traduit la volonté du groupe de poursuivre son désendettement.

Dans le contexte de crise sanitaire lié à l'épidémie COVID-19, Eurobio Scientific a réussi à mettre rapidement à disposition des laboratoires publics et privés une gamme de tests efficaces, importés ou produits en interne. Pour cela, au-delà des mesures destinées à limiter l'infection de ses collaborateurs par le Coronavirus, le groupe a maintenu et mis en place une organisation afin d'assurer à la fois la continuité de sa logistique de distribution en surcroît d'activité, l'installation et l'entretien des instruments dans les laboratoires hospitaliers et privés, et la fabrication de kits de tests propriétaires.

Depuis le début de la crise, les produits vendus sont les tests de biologie moléculaire destinés à identifier la présence du virus. Il s'agit du test Allplex Coronavirus du coréen Seegene dont Eurobio Scientific est le distributeur exclusif en France et du test propriétaire EBX 041 SARS CoV2, conçu et produit en interne.

A ces tests de biologie moléculaire vont progressivement s'ajouter les tests sérologiques dont l'objectif est d'identifier dans le sang la présence ou non d'anticorps dirigés contre le virus SARS CoV2, pour lesquels Eurobio Scientific est prêt avec le lancement d'un premier test sérologique automatisé MagLumi COVID-19 de son partenaire chinois SNIBE.

Eurobio Scientific a enregistré à date un montant total de commandes d'environ 14 millions d'euros pour tous les tests et équipements liés à Covid-19, dont 7 millions d'euros ont déjà été facturés. La réalisation des commandes dépendra de la capacité des fournisseurs à assurer la fourniture des matières premières ou des tests nécessaires, et des transporteurs à assurer les expéditions dans un environnement géopolitique général très contraint. La répartition de ce chiffre d'affaires entre les différents types de tests dépendra des décisions gouvernementales à venir, en particulier sur les stratégies de déconfinement.

Les services de santé s'étant concentrés prioritairement sur la lutte contre Covid-19, un certain nombre d'actes médicaux courants ont été annulés ou reportés. Dans ce contexte, la société anticipe un ralentissement de son activité hors Covid-19, avec une réduction du chiffre d'affaires à des niveaux similaires à ceux habituellement observés pendant les périodes de congés. A date, le surcroît d'activité lié à Covid-19 a plus que compensé ce ralentissement, aussi, avec une poursuite des tendances actuelles, la société s'attend désormais à une augmentation sensible de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020.

En 2017 Eurobio Scientific avait émis en faveur du fonds Harbert European Growth Capital Fund des BSA donnant droit par exercice à 181.818 actions au prix unitaire de 4,40 euros. Le 3 avril 2020, la moitié de ces BSA ont été exercés, et l'autre moitié a été rachetée par la société pour un montant total de 645 KE afin d'annuler les BSA pour limiter la dilution des actionnaires. Seules 90.909 actions nouvelles ont ainsi été émises, portant le nombre total d'actions Eurobio Scientific à 11.143.171, précise le groupe.