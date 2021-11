Eurobio Scientific prend une participation dans Usense

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a pris une participation minoritaire dans la start-up Usense, société française basée à Paris-Saclay, spécialisée dans l'aide au diagnostic médical sur la base d'analyse urinaire. Grâce à un assemblage propriétaire de technologies miniaturisées et d'intelligence artificielle, le dispositif médical in vitro connecté de Usense permet de réaliser une analyse urinaire dont les résultats sont obtenus en quelques secondes. Le dispositif médical est léger et portable, ce qui autorise une utilisation au plus près des patients, où l'information est nécessaire au diagnostic médical.

La société prévoit un début de commercialisation courant 2022.

Cet investissement s'inscrit très directement dans la stratégie d'Eurobio Scientific. Il permet en effet l'accroissement progressif de la part des produits propriétaires dans son catalogue, ainsi que la conquête de nouveaux marchés en renforçant sa présence dans la biologie délocalisée et la digitalisation du diagnostic.