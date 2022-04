Eurobio Scientific : partenariat de développement d'un nouveau test PCR de fertilité masculine

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a signé avec le Docteur Nino Guy Cassuto un accord de licence exclusif et mondial pour le développement, la fabrication et la commercialisation d'un nouveau test issu de ses brevets relatifs à une nouvelle méthode de sélection de spermatozoïdes, notamment pour la procréation médicalement assistée (PMA).

Développement d'un nouveau test propriétaire

Dans ce cadre, Eurobio Scientific propose la mise au point, la validation et la commercialisation d'un test pour la quantification par qRT-PCR de marqueurs génétiques identifiés par le Dr Cassuto pour le criblage des patients à risque d'infertilité. Ce test qui viendra en complément du spermogramme réalisé en routine, donnera une approche plus précise dans l'exploration de la fertilité masculine.

Ce nouveau test de biologie moléculaire, conçu et développé par la R&D d'Eurobio Scientific, sera produit en interne dans ses locaux des Ulis, et devrait être disponible au cours du deuxième semestre 2022 dans sa version RUO pour les laboratoires hospitaliers et privés, tant en France qu'à l'international.

Marché en croissance

D'une façon générale, le marché global des technologies de procréation assistée (ART) croît chaque année au niveau mondial. Il est prévu une croissance moyenne d'environ 10% par an pour atteindre 45 milliards de dollars en 2025, avec un peu plus de 11% de croissance pour les FIV. Actuellement, il est pratiqué chaque année en France environ 62.000 FIV et 50.000 inséminations.

A ces actes de PMA s'ajoutent un certain nombre d'actes médicaux préparatoires qui se traduisent par la réalisation d'environ 370.000 spermogrammes par an, ce qui se traduirait à l'échelle de l'Europe par un potentiel global d'environ 2 millions d'analyses par an qui pourraient être complétées par la plus-value apportée par un nouveau test PCR,

Le développement de ce nouveau test par Eurobio Scientific s'inscrit donc dans le cadre d'une certaine normalisation des pratiques liées à la PMA, normalisation rendue nécessaire par la croissance continue du nombre des actes.