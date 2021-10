Eurobio Scientific : paiement d'étape !

(Boursier.com) — Eurobio Scientific, groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, a reçu d'Allergan (AbbVie) un paiement d'étape de 430 000 dollars dans le cadre de la soumission d'un dossier IND (Investigational New Drug) auprès de la FDA américaine pour le passage en phase clinique de la molécule AGN-231868 dans le traitement de la sécheresse oculaire.

Dans le cadre de la collaboration entre les deux sociétés, la technologie de profilage génomique d'Eurobio avait été utilisée pour identifier des cibles potentielles pour des traitements thérapeutiques dans le domaine de l'ophtalmologie. Sur la base des résultats positifs obtenus, Allergan a entrepris un développement de chimie médicinale qui a permis d'identifier de nouvelles molécules, dont une présentant un potentiel prometteur pour le traitement de la sécheresse oculaire. La principale molécule issue de ce développement a démontré des propriétés biologiques intéressantes dans plusieurs modèles oculaires précliniques, et un profil de tolérance suffisant pour passer aux étapes suivantes du développement.

Comme prévu dans l'accord de collaboration, un paiement d'étape de 500 000 dollars, corrigé de la moitié des frais liés au brevet, a été versé à Eurobio par Allergan lorsque la demande d'IND a été déposée auprès de la FDA.

Dans le cadre du développement de l'AGN-231868, Eurobio Scientific reste éligible à d'autres paiements d'étape liés à des transitions réussies vers d'autres étapes cliniques. Si la molécule obtient l'autorisation de mise sur le marché, la société recevra également des paiements d'étape et sera éligible à des redevances sur les ventes futures.