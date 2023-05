Eurobio Scientific obtient la certification IVDR et le marquage CE IVDR de tests PCR

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a obtenu en avril 2023 les premiers marquages CE IVDR de tests PCR de sa gamme EurobioPlex, devenant ainsi une des premières sociétés européennes à obtenir un tel marquage de ses propres produits.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation IVDR, Eurobio Scientific a reçu les marquages CE IVDR, lui permettant de commercialiser 3 premiers tests PCR de sa gamme EurobioPlex en tant que dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro de classe C, nécessitant une expertise en diagnostic moléculaire de maladies infectieuses.

Les autres tests de la gamme EurobioPlex, qui étaient déjà marqués CE selon l'ancienne réglementation avant le 26 mai 2022, bénéficient d'une période d'extension qui permet de les commercialiser jusqu'à l'obtention de leur marquage CE IVDR qui doit intervenir au plus tard en mai 2025 pour les dispositifs de classe D (maladies présentant un risque élevé, HIV, hépatites, etc...), mai 2026 pour la classe C, et mai 2027 pour les classes B et A stériles.

Obtention de la certification ISO IVDR

Ce marquage CE intervient dans la continuation de l'audit annuel de la société par son organisme notifié français, le GMED, à la suite duquel sa certification ISO 13485:2016 a été renouvelée pour 3 ans (certificat No39268 rev. 0) avec un système de management de la qualité conforme aux exigences de la réglementation (UE) 2017/746 - IVDR qui impose de nouvelles règles plus contraignantes pour le maintien de la certification et le marquage CE des produits. Ce système couvre tous les aspects opérationnels d'Eurobio Scientific, en France, influant sur les processus et les procédures qui assurent la qualité et la performance des tests PCR produits par la société, un préalable obligatoire pour être conforme aux nouvelles exigences IVDR.

Cette certification ISO a été obtenue pour "les dispositifs de diagnostic in-vitro : trousses, réactifs et matériaux de contrôles destinés à être utilisés pour détecter la présence d'un agent infectieux ou l'exposition à un tel agent, y compris les agents sexuellement transmissibles". Elle permet donc à Eurobio Scientific de procéder séquentiellement au nouveau marquage CE de ses anciens tests PCR maladies infectieuses, et de marquer CE ses futurs tests dans le cadre IVDR qui s'applique désormais à tous ces nouveaux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.