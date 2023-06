Eurobio Scientific : nouvelle gouvernance

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a tenu, le 13 juin, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires. A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à 10.208.224 pour un nombre total de droits de vote équivalent.

Lors de cette Assemblée générale, les 73 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 5.156.579 actions, soit un quorum de 50,51%, pour les résolutions soumises.

L'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration, tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire, a été adopté à une très large majorité et notamment :

- l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2022 ;

- l'affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice 2022 ;

- l'autorisation donnée au conseil d'administration de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions ;

- le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

- le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration d'annuler des actions préalablement rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions ;

- le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration d'attribuer des actions gratuites au profit des salariés et des mandataires sociaux de la société.

Evolution de la gouvernance

Par ailleurs, lors du conseil d'administration qui s'est tenu à la suite de l'assemblée générale, un changement de gouvernance a été acté par les administrateurs, avec pour effet :

- la nomination de Denis Fortier en tant que Président Directeur Général

- la nomination de 3 Directeurs Généraux Délégués : Jean-Michel Carle ; Anne-Sophie Hérelle (Finance et Systèmes d'Information) ; Cathie Marsais (Opérations et Affaires réglementaires)

Hervé Duchesne de Lamotte, précédemment Directeur Général Délégué, reste administrateur.

Rappelons que pour aborder cette nouvelle ère de gouvernance, Eurobio Scientific est actuellement sur un cours de 14,62 euros et cède près de 28% depuis le 1er janvier 2023.