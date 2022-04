Eurobio Scientific : nouveau marquage CE

(Boursier.com) — Eurobio Scientific annonce le marquage CE de son nouveau test propriétaire EBX 048, Eurobioplex SARS-CoV-2 Fast-SVT (Screening and VOC Typing), développé spécifiquement pour le dépistage de routine du Covid-19 et l'identification des variants actuels. Le kit propriétaire EBX SARS-CoV-2 Fast-SVT est un test d'amplification par réaction de polymérisation en chaîne (RT-PCR) en temps réel qui, en un seul test, permet d'identifier la présence du virus SARS-CoV-2 et de détecter les mutations K417N (criblage des sous-lignages BA.x du variant Omicron), V213G (criblage du sous-lignage BA.2 du variant Omicron) et L452R (criblage du variant Delta) de façon qualitative. La présence de la mutation V213G permet ainsi de différencier le sous-lignage BA.2 des autres sous-lignages du variant Omicron. Ce nouveau test, conçu et développé par la R&D d'Eurobio, est produit en interne, dans ses locaux des Ulis et suit le processus normatif règlementaire ISO 13485. Il est disponible en plusieurs versions permettant d'effectuer simultanément 50, 100 ou 200 déterminations.

Alors qu'en France, depuis une semaine, le nombre d'hospitalisations quotidiennes et le nombre d'admissions en unités de soins critiques sont à nouveau en hausse de presque 10%, alors que le nombre de tests positifs a augmenté de 77%, EBX SARS-CoV-2 Fast-SVT est disponible immédiatement pour les laboratoires hospitaliers et privés, tant en France qu'à l'international. Il est le premier test marqué CE à identifier spécifiquement le sous-variant BA.2 qui est actuellement impliqué dans 92% des infections en France, et il permet de suivre également l'incidence de la mutation L452R qui, en cas de progression, signerait un retour vers des formes plus sévères de Covid-19.