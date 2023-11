Eurobio Scientific : nomination

(Boursier.com) — Eurobio Scientific, groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce que Madame Catherine Courboillet a accepté de rejoindre son Conseil d'Administration. Une résolution relative à sa nomination sera inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la société qui se tiendra en juin 2024 afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

La nomination de Madame Catherine Courboillet s'inscrit dans la volonté d'élargir les profils et compétences du Conseil d'administration dans le domaine du diagnostic médical. Elle pourra ainsi apporter son expertise en matière d'expérience client et sa très grande connaissance des acteurs du marché.

Madame Catherine Courboillet a démarré sa carrière chez Pharmacia DIAG, entreprise suédoise de diagnostic in vitro ou elle occupe rapidement plusieurs postes de direction dont celui des ventes et du marketing. Elle développe ensuite le laboratoire de biologie spécialisée de la Générale de Santé avant de rejoindre Cerba en 1999, qui deviendra sous sa direction le Groupe Cerba Healthcare. Elle dispose d'une expérience de 30 ans dans le domaine des sciences de la vie et du diagnostic médical. Au cours de ces années, elle a développé une compétence très fine de la gestion de sociétés dans tous ses aspects et a réalisé de très nombreuses opérations de croissance externe dans le domaine du diagnostic médical en France, en Europe et à l'International.

Denis Fortier, Président Directeur Général d'Eurobio Scientific, déclare : "Je suis très honoré d'accueillir Catherine au sein du Conseil d'administration du Groupe afin de pouvoir bénéficier de sa vision stratégique, sa connaissance du marché et des clients ainsi que de ses conseils pour continuer notre croissance en France et à l'international".

Catherine Courboillet ajoute : "J'ai été convaincue par la vision et le dynamisme de Denis et des équipes du Groupe. Je suis heureuse de les accompagner dans cette nouvelle phase de leur développement au service des patients et acteurs de la santé."