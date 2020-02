Eurobio Scientific : marquage CE pour le test coronavirus de Seegene

(Boursier.com) — Eurobio Scientific annonce le marquage CE du panel Allplex Coronavirus, qu'Eurobio Scientific distribue exclusivement en France. Il s'agit du premier test de PCR multiplexe en temps réel marqué CE IVD pour la détection des Coronavirus (sarbecovirus), et pour le typage du Covid-19, directement à partir du tube primaire. Le 'Polymerase Chain Reaction' (PCR) est une méthode basée sur la multiplication sélective de séquences d'ADN cibles, qui permet de détecter des séquences d'ADN spécifiques présentes dans un échantillon.

Allplex Coronavirus est un kit développé et fabriqué par le partenaire Seegene (Séoul, Corée du Sud), permettant la détection et la différentiation en un seul puits de PCR, des sarbecovirus ainsi que de 2 gènes d'identification du Covid-19. La technologie Allplex donne l'opportunité de détecter simultanément plus de 20 pathogènes respiratoires et typer différents génotypes de virus (grippe, coronavirus, VRS). Le kit Allplex Coronavirus vient enrichir l'offre d'Eurobio Scientific en biologie moléculaire et permet d'envisager une offre complète pour les pathogènes respiratoires.

Le test Allplex Coronavirus est un des premiers tests de diagnostic du Covid-19 à obtenir le marquage CE. En parallèle, et fort de son savoir-faire en R&D, Eurobio Scientific continue le développement de son propre kit de diagnostic du coronavirus Covid-19 par PCR en temps réel. Celui-ci sera disponible d'ici quelques semaines et viendra enrichir la gamme EurobioPlex existante. Ce test, complémentaire à celui de Seegene, pourra être distribué aux laboratoires à l'échelle mondiale. Il sera fonctionnel sur plusieurs instruments, en particulier les T-COR 8 conçus pour les applications d'urgences, en test unitaire réalisé patient par patient, ou décentralisées à proximité des malades (POC) dans des laboratoires habilités.