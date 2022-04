Eurobio Scientific : les résultats restent à haut niveau

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a annoncé pour l'exercice 2021 un chiffre d'affaires total de 184,7 ME en repli limité de 2%, avec une progression des activités hors COVID (+14%). L'Ebitda demeure élevé à 77,9 ME, en retrait de 12%, pour un résultat opérationnel en repli de 13% à 72,9 ME et un résultat net en baisse de 18% à 60,5 ME. Le groupe souligne par ailleurs une génération de cash en progression à 66 ME (55 ME en 2020), ainsi qu'une trésorerie positive de 102,4 ME et qu'une diminution de la dette financière (10,7 ME hors crédit-bail contre 24,9 ME un an avant). Les capitaux propres en fin de période s'élèvent à 160,6 ME. Le groupe évoque une accélération du déploiement stratégique axé sur les produits propriétaires, le développement international et les nouveaux segments de marché.

Eurobio dispose désormais de moyens financiers importants pour continuer à déployer sa stratégie, axée sur l'accroissement de la part des produits propriétaires, la poursuite de l'expansion internationale, et l'ouverture de nouveaux segments de marché. Cette stratégie a déjà été initiée avec l'intensification de la R&D qui va s'amplifier "pour garder une forte réactivité en matière d'innovation produits, principalement en biologie moléculaire dans le domaine des maladies infectieuses mais également sur d'autres pathologies". Elle passe aussi par le développement de nouvelles synergies avec les filiales européennes TECOmedical et Pathway Diagnostics, au-delà de ce qui a déjà été fait sur le segment COVID depuis 2020. Ces développements de la R&D et/ou de l'international pourront être accélérés par la réalisation d'acquisitions ou de prises de participations ciblées s'inscrivant dans les 3 axes stratégiques du groupe, comme l'illustre, par exemple, la participation prise fin 2021 dans la start-up Usense, spécialisée dans l'aide au diagnostic médical délocalisé sur la base d'analyses urinaires et d'intelligence artificielle.

En parallèle, pour soutenir sa stratégie, le groupe continue de développer son portefeuille de distribution de façon sélective. Eurobio Scientific a ainsi reconduit son partenariat non exclusif avec le Coréen Seegene, au moins jusqu'en 2023, et signé des partenariats de distribution dans de nouveaux domaines. Le groupe est devenu le distributeur exclusif en France des autotest VIH de l'Américain Orasure, ce qui lui permet de renforcer sa présence auprès des réseaux de pharmacie. Eurobio Scientific a également signé des partenariats avec les laboratoires Alcor et BenQ, et étudie de nouveaux accords de distribution dans les domaines des tests de proximité Point of Care, ou de la biologie connectée à base d'intelligence artificielle.

En complément de ce déploiement stratégique, l'entrée au capital d'Eurobio Scientific des fonds gérés par NextStage AM dans le cadre de son programme Pépites et Territoires, devrait intervenir avant la fin du 2e trimestre 2022.

Sur la base de la nouvelle dimension acquise au cours de l'année 2020 et renforcée en 2021, Eurobio dispose des atouts pour continuer à répondre, en France et à l'international, aux besoins des laboratoires, en y déployant une offre mixant ses propres produits innovants et ceux de ses partenaires. Ces atouts vont lui permettre également d'aborder de nouveaux marchés, tant en termes de clients que de technologies, et de développer sa présence sur de nouveaux territoires, indique le groupe.