Eurobio Scientific : le recul des activités COVID a pesé au S1

(Boursier.com) — Eurobio Scientific affiche une croissance de +5,1% de son chiffre d'affaires hors COVID à 43 ME au 1er semestre, contre 40,9 ME au 1er semestre 2021, et des ventes COVID à 40,6 ME contre 54,8 ME (-26%), Eurobio Scientific enregistre au 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 83,6 ME, contre 95,6 ME au 1er semestre 2021.

La marge brute s'établit à 40,9 ME, contre 54,6 ME au 1er semestre 2021. Ce recul est lié à la baisse du chiffre d'affaires des activités COVID et aux provisions passées sur le stock de produits COVID dans le cadre du ralentissement de la pandémie. Retraitée de ces provisions, la marge brute s'élèverait à 46,1 ME, soit un taux de 55,1% contre 57,1% au S1 2021.

Après prise en compte de 1,4 ME de dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions, le résultat net du 1er semestre 2022 s'élève à 19,2 ME, contre 33,1 ME au S1 2021.

Le montant total de la trésorerie s'élève ainsi à 111,2 ME au 30 juin 2022 et les capitaux propres à 168,6 ME. La dette financière a de nouveau diminué, à 8,8 ME contre 10,7 ME au 31/12/21.