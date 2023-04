Eurobio Scientific : le déclin des activités COVID impacte les comptes 2022

(Boursier.com) — Eurobio Scientific enregistre sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 152,6 millions d'euros, réparti entre le coeur d'activité, hors COVID, pour 93,5 ME et les activités exceptionnelles liées à la COVID pour 59,1 ME.

Le taux de marge brute s'élève à 46,7% par rapport à 55,5% en 2021. Cette diminution est principalement liée à la diminution de l'ampleur de l'activité COVID et aux provisions exceptionnelles passées sur le stock de produits COVID dans un contexte de sortie de pandémie. Le taux de marge brute ressort à 50% en excluant ces dépréciations exceptionnelles.

Ainsi, au 31 décembre 2022, les charges opérationnelles progressent de 6,6 ME et l'Ebitda atteint 40,5 ME (77,9 ME au 31 décembre 2021). Le résultat opérationnel s'établit à 36,8 ME.

Avec des charges financières maitrisées, le résultat financier est négatif à -0,5 ME principalement lié à l'emprunt réalisé principalement pour financer l'activité M&A. Le résultat exceptionnel est négatif et s'élève à -0.7 ME, principalement en raison de provisions pour litiges et des coûts de fermeture du site de Chilly-Mazarin.

Hors amortissement des écarts d'acquisition pour 6 ME, le résultat net ressort à 30,8 ME au 31 décembre 2022 (65,3 ME en 2021). Il recule de -53%.

Avec une baisse du BFR de 8,8 ME liée à la réduction de l'activité COVID et également à l'amélioration des délais de paiement des clients, Eurobio Scientific génère en 2022 un cash-flow opérationnel de 43,1 ME (65,9 ME en 2021). Du fait des acquisitions réalisées, le flux net lié aux investissements s'élève à -141,8 ME et le flux net généré par les opérations de financement est de +82,3 ME en raison de la nouvelle dette. Compte tenu de ces éléments, Eurobio Scientific dispose d'une trésorerie de 86 ME au 31 décembre 2022, pour une dette financière de 108 ME, soit une dette financière nette de 22 ME, lui laissant une capacité d'investissement intacte pour les prochaines années

Déploiement stratégique accéléré

Alors que l'activité COVID reflue rapidement, Eurobio Scientific sort de cette période exceptionnelle considérablement renforcée, avec des étapes clés franchies sur tous ses axes stratégiques.

Ainsi, sur le coeur d'activité, hors COVID :

- le chiffre d'affaires a progressé de 58% en 3 ans, soit un taux de croissance annuel de 16,5% ;

- la part des ventes à l'international s'élève à 25% ;

- la part des produits propriétaires atteint 18% ;

- de nouveaux segments de marchés ont été ouverts, à la fois à travers les acquisitions réalisées mais aussi grâce au renforcement de la R&D.

Ces avancées stratégiques réalisées durant la période COVID devraient se poursuivre sous l'effet de la progression de la part des produits propriétaires et de la mise en oeuvre des synergies au sein du Groupe, dans un contexte de marché porteur. En effet, les acquisitions réalisées sont porteuses de nombreuses synergies, à la fois commerciales et technologiques, et permettent d'envisager la poursuite de ces tendances dans les années à venir.