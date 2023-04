Eurobio Scientific : grimpe après les résultats

(Boursier.com) — Eurobio Scientific s'adjuge 4,2% à 16,9 euros au lendemain d'une publication annuelle jugée solide par les opérateurs. Le groupe spécialisé dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités a fait état d'un résultat opérationnel de 36,8 ME, pour un chiffre d'affaires de 152,6 millions d'euros, réparti entre le coeur d'activité, hors Covid, pour 93,5 ME et les activités exceptionnelles liées à la COVID pour 59,1 ME. Avec une baisse du BFR de 8,8 ME liée à la réduction de l'activité Covid et également à l'amélioration des délais de paiement des clients, Eurobio Scientific a généré en 2022 un cash-flow opérationnel de 43,1 ME (65,9 ME en 2021).

TP ICAP Midcap évoque un exercice solide malgré les effets de base. Le courtier juge les multiples de valorisation toujours faibles au vu des perspectives à moyen terme, et réitère ainsi logiquement sa recommandation 'achat' avec une cible ajustée de 32 à 29 euros.