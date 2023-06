Eurobio Scientific grimpe après les annonces !

(Boursier.com) — Eurobio Scientific grimpe de plus de 6% à 15 euros, alors que le groupe a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% du capital de Diagnostic International Distribution SPA ("DID"), société spécialisée dans la distribution de tests de diagnostic in vitro sur tout le territoire italien. L'acquisition devrait être finalisée dans un délai d'environ 45 jours. En 2022, DID a réalisé 26,8 ME de chiffre d'affaires. L'acquisition, dont les conditions financières ne sont pas communiquées, a été payée en numéraire...

Une solide réputation dans les tests de microbiologie pour le diagnostic médical

Créée en 1946, DID est basée à Milan, en Italie, et réunit une équipe de 26 collaborateurs. La société propose une gamme de tests et d'instruments spécialisés à travers des contrats de distribution exclusifs. Elle est devenue un acteur de référence dans le domaine de la microbiologie pour lequel elle propose à ses clients une gamme très complète de solutions incluant réactifs et instruments. Au-delà des hôpitaux et des laboratoires de biologie privés, DID est présente sur les marchés vétérinaires, industriels et de la nutrition. Plus récemment, la société s'est également développée dans la biologie de proximité (Point Of Care, POC). Elle est certifiée ISO9001.

DID commercialise actuellement des produits spécifiques du groupe Eurobio Scientific en distribuant la gamme des tests PCR EurobioPlex pour les maladies infectieuses.

Avec une population d'environ 60 millions d'habitants, l'Italie représente le 3e marché du diagnostic in vitro en Europe, après l'Allemagne et la France, pour environ 1,9 milliards d'euros par an réalisés auprès des laboratoires hospitaliers et privés.

Une acquisition qui s'inscrit dans la continuité du développement européen du groupe

Cette acquisition permet à Eurobio Scientific de poursuivre sa stratégie de développement européen. Avec l'avantage d'une relation commerciale déjà ancienne, elle ouvre à Eurobio Scientific le marché italien où le groupe n'était pas présent en direct.

Parmi les derniers avis d'analystes, TP ICAP Midcap a ajusté son objectif de cours de 26 à 27 euros avec un avis à 'acheter'...