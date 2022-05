Eurobio Scientific : finalisation du partenariat stratégique avec NextStage AM

(Boursier.com) — Eurobio Scientific, groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, annonce la réalisation des opérations prévues par l'accord signé le 7 février 2022 entre ses dirigeants-actionnaires de référence, Denis Fortier et Jean-Michel Carle Grandmougin, et NextStage AM à travers l'investissement par NextStage (NEXTS) et du programme d'investissement "Pépites et Territoires" by AXA & NextStage AM (dont NextStage AM assure la gestion) de 35,5 ME dans la holding EurobioNext, nouvellement constituée par les Entrepreneurs.

EurobioNext détient environ 28,3% du capital d'Eurobio Scientific, à l'issue des opérations d'apports et de cessions de la totalité des titres détenus par les Entrepreneurs, sur la base d'un prix de 25,28 euros par action Eurobio Scientific. Denis Fortier et Jean-Michel Carle Grandmougin réalisent ainsi une partie de la valeur créée depuis leur reprise d'Eurobio en 2010, et conservent 56,5% du capital de la nouvelle structure au côté de NextStage (NEXTS) et le programme d'investissement Pépites et Territoires by AXA & NextStage AM qui en détiennent 43,5%.

La crise du COVID-19 a révélé l'importance stratégique du Diagnostic In Vitro pour les systèmes de santé du monde entier et mis en avant le positionnement et l'agilité d'Eurobio Scientific, notamment en matière de 'R&D', de production et de distribution. Le groupe démarre l'année 2022 avec un parc de machines installées qui a plus que doublé depuis le début 2020 et une trésorerie brute supérieure à 100 ME. L'objectif d'EurobioNext est d'accélérer le développement d'Eurobio Scientific pour en faire un leader innovant et agile dans le domaine du Diagnostic In Vitro, en renforçant sa position actuelle sur le marché du diagnostic de spécialité par le développement de produits propriétaires conjugué à l'expansion de ses activités à l'international, tout en s'appuyant sur sa trésorerie et une capacité d'endettement additionnelle pour dérouler un programme d'acquisitions ambitieux.

L'association avec NextStage AM a pour objectif d'accompagner l'équipe d'Eurobio Scientific dans l'accélération de son développement en valorisant et en complétant les forces et positions acquises.

Cette association permet également d'amplifier la réflexion stratégique, en particulier au sein du Conseil d'Administration d'Eurobio Scientific qui est renforcé par l'entrée d'EurobioNext représentée par Grégoire Sentilhes, Président et cofondateur de NextStage AM.

NextStage AM apporte à Eurobio Scientific son expérience en matière d'accompagnement de la croissance, du développement à l'international, et du renforcement du savoir-faire technologique et digital.