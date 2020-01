Eurobio Scientific : en avance sur son plan de marche

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Eurobio Scientific a atteint un chiffre d'affaires consolidé en 2019 de 59,1 millions d'euros, soit une progression de +17% par rapport à 2018. A périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant les ventes de Pathway Diagnostics (Grande-Bretagne), consolidée depuis le 1er juillet 2019, le chiffre d'affaires progresse de 15% sur l'année. Cette progression surperforme à nouveau largement le marché (-1,1% en France à fin novembre 2019, source SIDIV).

Eurobio Scientific développe ses parts de marché notamment grâce à de nouveaux clients publics et privés et une offre élargie à travers de nouveaux contrats de distribution et des produits propriétaires de plus en plus performants. La pertinence de notre positionnement, renforcée en 2019 avec des capacités accrues en recherche et en production au sein de notre nouveau siège des Ulis , devrait nous permettre de continuer à surperformer le marché dans les années à venir , estime Jean-Michel Carle, Président du Directoire.