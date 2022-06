Eurobio Scientific : deux nouveaux tests

(Boursier.com) — Eurobio Scientific met à disposition deux nouveaux tests propriétaires : EBX 048, Eurobioplex SARS-CoV-2 Fast-SVT (Screening and VOC Typing), développé spécifiquement pour le dépistage de routine du COVID-19 et l'identification des variants actuels incluant les sous variants BA.4/BA.5 et EBX 060, Eurobioplex SARS-CoV-2 Monkeypox Screening Test (hMPXV, VZV, Measles), développé spécifiquement pour le dépistage de routine des virus de la variole simienne, de la varicelle et de la rougeole.

Le kit propriétaire EBX SARS-CoV-2 Fast-SVT est un test d'amplification par réaction de polymérisation en chaîne (RT-PCR[2]) en temps réel qui, en un seul test, permet d'identifier la présence du virus SARS-CoV-2 et de détecter les mutations S :K417N (criblage des sous-lignages BA.x du variant Omicron), S :V213G (criblage des sous-lignages BA.2 et BA.4/BA.5 du variant Omicron) et L452R (criblage des sous-lignages BA.4/BA.5 en présence de la mutation S :V213G) de façon qualitative. La présence des 3 mutations permet ainsi de différencier les sous-lignages BA.4/BA.5 des autres sous-lignages du variant Omicron.

Le kit propriétaire EBX Monkeypox Screening Test (hMPXV, VZV, Measles) est un test d'amplification par réaction de polymérisation en chaîne (RT-PCR2) en temps réel qui, en un seul test, permet de d'identifier la présence de 3 virus responsables d'un tableau clinique caractérisé en particulier par une éruption cutanée d'envergure.

Ces nouveaux tests, conçus et développés par la R&D d'Eurobio Scientific, sont produits en interne, dans ses locaux des Ulis - France et suivent le processus normatif règlementaire ISO 13485. Ils sont disponibles en plusieurs versions permettant d'effectuer simultanément 25, 50, 100, 200 ou 600 déterminations.

EBX SARS-CoV-2 Fast-SVT et EBX Monkeypox Screening Test (hMPXV, VZV, Measles) sont disponibles immédiatement pour les laboratoires hospitaliers et privés, tant en France qu'à l'international dans leur version CE-IVD et RUO, respectivement.

En ce qui concerne les tests antigéniques rapides, Eurobio Scientific a par ailleurs validé l'efficacité de son test propriétaire EBS-1001 pour la détection des sous-variants BA.4/BA.5.