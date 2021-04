Eurobio Scientific : de retour sur les 20 euros

(Boursier.com) — Eurobio recule de 3,8%, de retour sur les 20 euros ce vendredi, malgré Midcap Partners qui a ajusté sa cible sur le dossier de 34,5 à 35,6 euros avec un avis à l'achat'. Porté par la demande de tests PCR, antigéniques et sérologiques contre le coronavirus, la société a réalisé un exercice 2020 historique. La marge brute s'est ainsi 'inscrite à 110,7 ME, 5,5 fois supérieure à celle de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 188,5 ME contre 58,9 ME en 2019. Le chiffre d'affaires lié aux tests et instruments de diagnostic de la COVID-19 s'est élevé à 117 ME.

Parallèlement, malgré les contraintes d'organisation liées aux confinements et au fort surcroît d'activité sur les produits COVID, les activités traditionnelles ont poursuivi leur progression, avec des revenus de 71,5ME, en hausse de 21%. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires hors COVID affiche une croissance organique de 11%. L'EBITDA atteint 88,2 ME (x12,6 par rapport à 2019) et le résultat opérationnel ressort à 84 ME (x24,7).

Avec une trésorerie de 65,6 ME à fin décembre, Eurobio Scientific dispose de moyens financiers renforcés, que la société va mettre au service de sa stratégie de développement. Aucun dividende ne sera distribué au titre de l'année 2020.

Au cours d'une année 2020 exceptionnelle, Eurobio Scientific a obtenu les moyens d'accélérer sa mutation, grâce, entre autres, à la forte croissance de sa trésorerie qui s'est poursuivie au cours du premier trimestre 2021. La société va ainsi pouvoir renforcer son offre propriétaire, principalement en biologie moléculaire, et mettre en oeuvre une sélectivité accrue des partenaires de distribution. Cette stratégie conjuguée à des acquisitions ciblées, doit permettre au groupe d'élargir sa présence à l'international, en particulier en Europe ou il est déjà présent dans plusieurs pays clés.