Eurobio Scientific : coup de chapeau

Eurobio Scientific : coup de chapeau









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurobio grimpe de 4% ce vendredi à 16,80 euros, alors que le chiffre d'affaires a plus que doublé au premier semestre 2020, Eurobio Scientific ayant vu son taux de marge brute atteindre 48,7%, contre 38,6% l'an passé, grâce notamment à la progression des ventes de produits propriétaires, y compris sur la gamme COVID-19...

Les charges opérationnelles, notamment marketing et commerciales, ont augmenté significativement pour accompagner le doublement de l'activité, mais dans des proportions nettement inférieures, avec pour conséquence un EBITDA multiplié par près de 5, à 20,3 ME, contre 4,1 ME au 1er semestre 2019.

L'augmentation des dépenses de 'R&D' sur le semestre (+62% à 0,9 ME) reflète la réactivité des équipes de développement pour mettre sur le marché des nouveaux tests adaptés à la demande des laboratoires et des autorités de santé, avec pour conséquence un élargissement de la gamme de produits propriétaires.

Les reports déficitaires ont un double effet, à la fois sur l'impôt de la période (1,4 ME) et sur l'activation d'impôts différés actifs (+10,3 ME) anticipant leur impact sur les deux ans à venir. L'amortissement des écarts d'acquisition est stable, à 1,4 ME.

Le bénéfice net est ressorti à 25,7 ME au 30 juin 2020, à comparer à seulement 0,35 ME l'an passé. Hors amortissement des écarts d'acquisition et impôt différé actif, le résultat net est de 16,8 ME par rapport à 1,8 ME au 30 juin 2019.

Au vu des commandes enregistrées à mi-octobre, notamment à l'international, Eurobio Scientific anticipe une nouvelle croissance qualifiée "d'exceptionnelle" de son chiffre d'affaires et de ses résultats au deuxième semestre 2020.

Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a revalorisé le dossier de 19 à 23 euros en restant acheteur.