Eurobio Scientific conclut l'acquisition de Genome Diagnostics

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a annoncé l'acquisition en date de ce lundi 3 octobre de 100% du capital et des droits de vote de la société néerlandaise Genome Diagnostics BV (GenDx) auprès de son fondateur et de ses actionnaires pour un montant de 135 millions d'euros (net de la trésorerie ajustée). L'accord d'acquisition signé le 17 août dernier était conditionné à la finalisation d'un financement bancaire de 90 millions d'euros qui a été confirmé vendredi 30 septembre par le syndicat réunissant les banques du Groupe, avec LCL, BNP, Crédit Agricole Ile de France, BRED et CIC.

Eurobio précise que le paiement de l'acquisition a été intégralement effectué en numéraire, avec la trésorerie et en partie par ce financement de 90 millions d'euros. Cette acquisition va permettre à Eurobio Scientific de compléter son portefeuille commercial avec une gamme de produits 100% propriétaires parmi les plus performantes dans le domaine du diagnostic HLA pour évaluer la comptabilité entre donneurs et receveurs dans le cadre des greffes d'organes et de moelle. Elle lui permettra également de renforcer sa couverture géographique, principalement en Europe et aux USA.

GenDx développe et commercialise une gamme complète qui comprend des réactifs permettant d'effectuer le typage HLA par séquençage, des logiciels d'analyse des résultats de séquençage et des modules de formations, facilitant l'adoption de ses solutions par ses clients. La société réunit plus de 80 collaborateurs, majoritairement basés aux Pays-Bas, avec une force de vente également présente au Benelux, en Allemagne et aux USA. En 2021, GenDx a réalisé 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour 6,9 millions d'euros d'EBITDA. Au cours du premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de GenDx est estimé à 11,2 millions d'euros, pour 5,4 millions d'euros d'EBITDA.