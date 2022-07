Eurobio Scientific : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 13%

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a enregistré au 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 83,6 ME contre 95,7 ME au 1er semestre 2021 (-13%) qui avait été très marqué par les nouvelles vagues épidémiques liées à la COVID-19.

Eurobio a bénéficié d'une croissance de +5,1% de son chiffre d'affaires hors COVID à 43 ME au 1er semestre 2022 contre 40,9 ME au 1er semestre 2021 alors que les ventes COVID ont diminué à 40,6 ME contre 54,8MEUR (-26%).

Le chiffre d'affaires COVID est marqué par une forte baisse des prix de vente et des volumes de tests, compensée en partie par l'extension du portefeuille produits avec des tests spécifiques pour la caractérisation des variants du virus SARS-Cov-2.

Eurobio Scientific dispose à ce jour d'une trésorerie brute supérieure à 115 ME, pour une dette financière de 13,8 ME. " Ces ressources financières combinées à un renforcement de ses ressources humaines notamment en matière de R&D, viennent appuyer le déploiement stratégique, axé sur l'accroissement de la part des produits propriétaires, la poursuite de l'expansion internationale, et l'ouverture de nouveaux segments de marché ", souligne le groupe.