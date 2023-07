Eurobio Scientific : chiffre d'affaires encourageant hors activités COVID

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a enregistré au 1er semestre 2023 un chiffre d'affaires de 59,1 ME sur son coeur d'activité. Les activités liées à la détection du COVID sont désormais qualifiées de non significatives.

Le groupe avait généré un an plus tôt un chiffre d'affaires de 83,6 ME. En excluant le chiffre d'affaires exceptionnel lié à l'activité COVID (40,6 ME au S1 2022), la croissance serait de +37% au titre du 1er semestre 2023 sur le coeur d'activité. Sur une base proforma comparable, c'est-à-dire hors effets de périmètres liés aux acquisitions et éléments non récurrents, cette croissance est ramenée à +7%.

La part des produits propriétaires progresse et atteint un niveau élevé, à 30% du chiffre d'affaires (contre 18% sur le coeur d'activité en 2022), grâce notamment à la contribution de GenDx, intégrée dans les comptes depuis le 1er octobre 2022.