Eurobio Scientific : chiffre d'affaires annuel en baisse de 17%

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 152,5 ME (-17%), réparti entre le coeur d'activité, hors COVID, pour 93,4 ME et les activités exceptionnelles liées à COVID pour 59,1 ME.

Le coeur d'activité enregistre une croissance importante de 15%, et bénéficie ainsi des premiers effets des acquisitions de BMD (Belgique) et GenDx (Pays-Bas). A périmètre constant, la croissance est de +5%.

En repli annuel de 42% sous l'effet d'une forte réduction des prix et des volumes de tests, l'activité COVID ne représente plus que 39% du chiffre d'affaires consolidé (contre 56% en 2021). Grâce à une stratégie d'innovation et des capacités de mise sur le marché fortement réactives, les ventes de nouveaux tests propriétaires COVID se sont poursuivies. Eurobio Scientific a ainsi introduit depuis 2021 plus de 10 tests propriétaires au fur et à mesure que les différents variants du virus se sont diffusés.

A fin 2022, la trésorerie d'Eurobio Scientific était supérieure à 85 ME, pour une dette financière nette de moins de 30 ME. Après avoir réalisé l'acquisition structurante de GenDx, Eurobio Scientific dit conserver une structure financière lui permettant de poursuivre ses investissements et saisir d'éventuelles opportunités d'acquisition.