Eurobio Scientific : bien orienté

(Boursier.com) — Eurobio Scientific avance de 4,3% à 16,4 euros en matinée, soutenu par sa publication annuelle. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires 2023 de 130,1 ME sur son coeur d'activité, en hausse de 12% sur une base proforma comparable. En publié, la croissance ressort à 39% grâce aux intégrations de GenDx sur 9 mois et de DID acquis cet été.

TP ICAP Midcap explique que maintenant que les effets de base liés à l'activité Covid-19 sont purgés, Eurobio est prêt à enclencher un nouveau cycle de croissance portée par son activité historique, le dynamisme de sa filiale GenDx ainsi que les synergies qui continueront de se matérialiser sur les prochains exercices. Les multiples de valorisation actuels semblent toujours extrêmement attractifs au vu des multiples sectoriels (supérieurs à 10x l'EBITDA) et des perspectives du groupe. Le broker réitère sa forte recommandation à l''achat' sur le titre avec un objectif relevé de 28 à 29 euros.