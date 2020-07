Eurobio Scientific annonce l'acquisition de 100% du capital de TECOmedical AG

(Boursier.com) — Eurobio Scientific, groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce l'acquisition de 100% du capital de TECOmedical AG ("TECO"), société mère d'un groupe suisse spécialisé dans le développement et la distribution de tests de diagnostic in vitro en Europe, présent en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Benelux. L'acquisition, dont les conditions financières ne sont pas communiquées, a été payée en numéraire...

Une solide réputation dans les tests de spécialités pour le diagnostic médical

Créée en 1984, TECO est basée à Sissach, en Suisse. La société propose une gamme de tests de biomarqueurs spécialisés à travers des contrats de distribution exclusifs, ainsi que des produits propriétaires pour le diagnostic humain et vétérinaire, l'écotoxicologie et les syndromes métaboliques. Son chiffre d'affaires consolidé était de 7,2 millions d'euros en 2019.

Le groupe TECO commercialise ses produits en Europe par l'intermédiaire de TECOmedical AG Suisse, TECOmedical GmbH (Allemagne et Autriche), TECOmedical Benelux BV (Pays-Bas, Belgique et Luxembourg), à partir d'une plateforme logistique européenne située près de Francfort.

TECO développe et fabrique ses propres produits au sein de TECOdevelopment GmbH, située à Rheinbach, en Allemagne.

Eurobio-Scientific commercialise actuellement des produits spécifiques de TECO en France et au Royaume-Uni.

Une acquisition qui s'inscrit dans la stratégie de développement européen du groupe

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement européen d'Eurobio Scientific. Avec l'avantage d'une relation commerciale déjà ancienne entre les deux groupes, elle permet d'accroître la proximité avec les plus grands marchés européens de produits de diagnostic et de recherche. Elle ouvre à Eurobio Scientific des possibilités d'expansion dans les pays germanophones et le Benelux, sa présence étant actuellement limitée à la France et aux zones francophones de Belgique, de Suisse et du Luxembourg.

Jean-Michel Carle, Président directeur général d'Eurobio Scientific, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe TECOmedical au sein de notre groupe. Cette acquisition nous apporte une large gamme de produits très complémentaires aux nôtres, ainsi qu'une ouverture sur les marchés germanophones en Europe. La relation de longue date entre nos deux groupes nous permettra d'activer rapidement les synergies commerciales et technologiques résultant de cette opération".