Eurobio Scientific : Anne-Sophie Hérelle devient officiellement CFO

(Boursier.com) — Eurobio Scientific officialise la nomination d'Anne-Sophie Hérelle au poste de Chief Financial Officer du Groupe.

Anne-Sophie Hérelle a rejoint le Groupe en tant que CFO Groupe en octobre 2022, en charge des finances, des relations investisseurs et des systèmes d'information. Elle est membre du Comité Exécutif du Groupe et du comité RSE.

Anne-Sophie Hérelle a débuté sa carrière au sein de JPMorgan à Londres en tant que conseil M&A pour des clients industriels dans toute l'Europe avant de rejoindre le fonds souverain français (Fonds Stratégique d'Investissement - FSI, devenu Bpifrance Investissement) lors de sa création en 2009, en tant que Directrice d'Investissement. Elle est promue Directrice et membre du comité de direction de Bpifrance Capital Développement en 2017, en charge des investissements dans les ETI et grandes entreprises. Elle a représenté Bpifrance au conseil d'administration de plusieurs sociétés françaises dans divers secteurs, notamment Nexans, Cerba Healthcare, CMA CGM, Total Eren, Galileo Global Education, PointVision, Medipole, Cegedim, Novasep, NGE, Quadran, ...