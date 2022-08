Eurobio Scientific acquiert la société néerlandaise Genome Diagnostics BV

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a signé, le 17 août, un accord en vue d'acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société néerlandaise Genome Diagnostics BV (GenDx) auprès de son fondateur et de ses actionnaires pour un montant de 135 millions d'euros (net de la trésorerie ajustée).

Cette acquisition permettra à Eurobio Scientific de compléter son portefeuille commercial avec une gamme de produits 100% propriétaires parmi les plus performantes dans le domaine du diagnostic HLA (Human Leucocyte Antigen - antigènes des leucocytes humains) pour évaluer la comptabilité entre donneurs et receveurs dans le cadre des greffes d'organes et de moelle. Elle lui permettra également de renforcer son empreinte géographique, principalement en Europe et aux USA.

Financement en numéraire

Le paiement sera intégralement effectué en numéraire, financé avec la trésorerie du groupe et, en partie, par un prêt bancaire d'un total de 90 millions d'euros réalisé auprès d'un syndicat réunissant les banques du Groupe, notamment LCL, BNP, Crédit Agricole Ile de France, BRED et CIC. Cet emprunt sera amortissable semestriellement sur une durée de 6 ans pour 63 ME d'euros, et sera remboursable in fine en fin de 7e année pour 27 ME. Le taux d'intérêt sera celui de l'Euribor auquel s'ajoutera une marge variant en fonction de certains ratios financiers et comprise entre 0,9 et 1,6% pour la partie amortissable et entre 1,75 et 2,45% pour la partie in fine. Une part de cet emprunt servira à rembourser le solde restant dû de l'emprunt syndiqué de mars 2020, soit environ 4,5 ME.

La réalisation définitive de l'acquisition est conditionnée à la finalisation juridique de l'accord avec les banques qui inclura les covenants habituels pour ce type de transaction, les comités respectifs ayant déjà donné leurs accords.

Un des leaders mondiaux du typage HLA pour la compatibilité des greffes

Créée en 2005 à Utrecht, Pays-Bas, GenDx est spécialisée dans le diagnostic moléculaire des transplantations par typage HLA d'organes ou de patients dans le cadre de l'évaluation de la compatibilité entre donneurs et receveurs. Elle est, entre autres, un des pionniers du typage basé sur le séquençage génomique (SBT ou Sequencing Based Typing) pour lequel elle propose actuellement des solutions à haute résolution basées sur les technologies NGS les plus récentes. GenDx développe et commercialise une gamme complète qui comprend : des réactifs permettant d'effectuer le typage HLA par séquençage ; des logiciels d'analyse des résultats de séquençage, adaptés à différentes techniques et différentes plateformes ; des modules de formations, facilitant l'adoption de ses solutions par ses clients.

La société réunit plus de 80 collaborateurs, majoritairement basés aux Pays-Bas, avec une force de vente également présente au Benelux, en Allemagne et aux USA. En 2021, GenDx a réalisé 17 ME de chiffre d'affaires, pour 6,9 ME d'Ebitda. Au cours du 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de GenDx est estimé à 11,2 ME, pour 5,4 ME d'Ebitda.

En 2021, le diagnostic transplantation représentait 23,8% du chiffre d'affaires hors COVID du groupe Eurobio Scientific, soit 20 millions d'euros. L'acquisition de GenDx doit permettre de consolider la présence du Groupe dans cette spécialité et générer de nouvelles synergies de développement à l'international.

"Cette opération est transformante pour Eurobio Scientific et s'inscrit totalement dans le cadre de la stratégie de développement que nous menons depuis plusieurs années avec succès, reposant sur une présence directe en Europe et un accroissement de la part de produits propriétaires. La forte complémentarité entre nos deux sociétés doit permettre d'accroitre l'avance de notre Groupe à la fois technologiquement, géographiquement et commercialement", commente Denis Fortier, Directeur général délégué et co-CEO d'Eurobio Scientific, Président d'EurobioNext.

L'opération devrait être réalisée d'ici la mi-octobre.