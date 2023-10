Eurobio Scientific : 89 ME de trésorerie au 30 juin

(Boursier.com) — Eurobio Scientific a enregistré au 1er semestre 2023, un chiffre d'affaires de 59,2 millions d'euros sur son coeur d'activité, les activités liées à la détection du Covid étant désormais peu significatives. Hors chiffre d'affaires exceptionnel lié à l'activité Covid (40,6 ME au 1er semestre 2022), la croissance s'établit à +37% au titre du 1er semestre 2023, et +7% sur une base pro forma.

Les charges opérationnelles sont restées globalement stables à 16,3 ME (16,6 ME au 1er semestre 2022), avec une hausse des charges de R&D compensée par une baisse des charges commerciales et administratives. L'Ebitda a ainsi atteint 13,4 ME, soit une marge d'Ebitda de 23%.

Après une charge d'impôts de 0,7 ME, le résultat net ressort à 2,2 ME au 30 juin 2023. Retraité de l'impact des éléments majoritairement non récurrent détaillés précédemment, il s'élève à 9,4 ME.

Eurobio Scientific a généré au 1er semestre un cash-flow opérationnel de 11,4 ME, représentant un taux de conversion de 85% de l'Ebitda.

Avec l'avance liée à l'acquisition de DID, Eurobio Scientific dispose au 30 juin 2023 d'une trésorerie de 89 ME, pour une dette financière de 101 ME, soit une dette financière nette de 12 ME (22 ME au 31 décembre 2022).

Accélération du déploiement stratégique

Le Groupe poursuit sa stratégie d'expansion géographique et technologique ciblée, avec l'ambition de devenir une société internationale majeure du marché des diagnostics de spécialité et d'offrir à ses clients une offre complète s'appuyant sur le diagnostic moléculaire avec ses propres solutions et celles de ses partenaires.

Avec 30% de produits propriétaires et 35% de ventes à l'international au 1er semestre 2023, la poursuite du déploiement stratégique s'accélère, sous l'effet de la croissance organique, qui bénéficie de plus en plus des synergies entre les différentes entités du Groupe, et de la croissance externe.

Le Groupe reste actif sur ces deux volets, avec son arrivée sur le marché italien début juillet 2023 lors de l'acquisition de DID, et le rachat en mars 2023 du fonds de commerce de distribution en France des produits de GenDx à la société Bedia Genomics. Ces acquisitions permettent d'accélérer le développement du groupe en poursuivant le déploiement de la distribution de ses propres produits à l'international, et en mettant en oeuvre les synergies liées aux acquisitions déjà réalisées.

La forte hausse de la part des produits propriétaires, l'internationalisation des activités et la mise en oeuvre des synergies entre les différentes entités du groupe devraient "continuer à nourrir la dynamique vertueuse engagée, tant en terme de croissance d'activité que de résultats".