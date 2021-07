Eurobio Scientific : 54% de croissance !

(Boursier.com) — Eurobio Scientific enregistre au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires de 95,7 ME, en progression de 54% par rapport au 1er semestre 2020. Cette performance reflète la poursuite des ventes liées au diagnostic Covid (54,8 ME, soit 57% du CA), ainsi qu'une forte progression des activités traditionnelles, hors Covid (40,9 ME, soit 43% du CA). Au cours du semestre, le groupe a poursuivi l'enrichissement de sa gamme de diagnostic covid avec des tests PCR, antigéniques et des autotests. La visibilité accrue d'Eurobio Scientific, en France et à l'international, l'extension du portefeuille de clients et du parc machines, et l'activation des synergies avec les filiales étrangères (TECOmedical et Pathway Diagnostic), ont favorisé une forte croissance des ventes hors covid.

Avec une trésorerie brute actuellement supérieure à 80 ME, Eurobio Scientific dispose de moyens financiers très importants pour continuer à déployer sa stratégie, axée principalement sur l'accroissement de la part des produits propriétaires. Cela passe par le financement de développements internes ou par des acquisitions ciblées.

En parallèle, le groupe continue de développer son portefeuille de distribution de façon sélective. Eurobio Scientific a ainsi reconduit ce semestre son partenariat non exclusif avec le coréen Seegene, au moins jusqu'en 2023, et signé des partenariats de distribution dans de nouveaux domaines, par exemple avec les laboratoires Alcor et BenQ.

Sur la base de la nouvelle dimension acquise au cours de l'année 2020, Eurobio Scientific estime avoir tous les atouts pour continuer de répondre aux besoins des laboratoires, en France et dans le reste de l'Europe, en permettant le déploiement d'une offre mixte de produits propriétaires et de négoce.