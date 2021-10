Eurobio Scientific : 33 ME de bénéfice net au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, les produits d'exploitation d'Eurobio se montent à 95,9 millions d'euros (62,5 ME au 30 juin 2020). Sur un an, le chiffre d'affaires progresse de 54%, La forte progression annuelle du chiffre d'affaires traduit en fait un ralentissement des activités COVID en séquentiel : celles-ci passent de 86 ME au S2 2020 à 54,8 ME au S1 2021 sous l'effet croisé d'un tassement anticipé des prix et d'une évolution de la distribution en faveur des réseaux de pharmacies, auprès desquels le Groupe est peu présent. Par contre, les activités hors COVID se maintiennent à un niveau élevé à 40,8 ME au S1 2021, en forte progression de 31% par rapport au S1 2020 et stable par rapport au S2 2020 (40,4 ME),

Sous l'effet d'un mix produit favorable, le taux de marge brute s'élève à 57% (49% au 1er semestre 2020), grâce notamment à la progression des ventes de produits propriétaires, y compris sur la gamme COVID-19.

L'Ebitda du 1er semestre a plus que doublé à 42,5 ME (20,3 ME au 1er semestre 2020). Le résultat opérationnel, à 40 ME, est en hausse de 117%.

Le résultat net ressort à +33,1 ME au 30 juin, à comparer à +25,7 ME mi-2020. Hors amortissement des écarts d'acquisition et impôt différé actif, le résultat net est de 34,5 ME (16,8 ME au 30 juin 2020).

Avec une capacité d'autofinancement de 38,3 ME et une augmentation du besoin en fonds de roulement de 8,4 ME, principalement liée à un effet ponctuel de diminution des dettes fiscales et sociales, le flux de trésorerie généré par l'activité est de 29,9 ME. Il a principalement été consacré à des remboursements d'emprunts bancaires, pour 11,8 ME et à la poursuite du programme de rachat d'actions, pour 6,9 ME.

Au 30 juin, la trésorerie s'élève à 73 ME et la dette financière à 12,6 ME, soit une trésorerie nette de +60,4 ME en très forte progression par rapport à -11,2 ME au 30 juin 2020.

Perspectives

Dans un contexte de baisse des prix et des volumes sur les tests COVID, le Groupe anticipe au 2e semestre la poursuite du recul des activités COVID, déjà entamé au 1er semestre. Les activités traditionnelles hors COVID devraient en revanche maintenir leur croissance, et les synergies entre les différentes filiales du groupe continuer à se développer.

Eurobio Scientific est en position d'accélérer fortement son déploiement stratégique, principalement axé sur l'augmentation des activités basées sur les produits propriétaires et sur l'expansion géographique sur le territoire européen.

Des avancées majeures ont déjà été réalisées, notamment à travers l'acquisition de TECOmedical et le recrutement de nouveaux talents au sein de l'équipe de R&D. Elles pourront être complétées dans les mois à venir par de nouvelles acquisitions et investissements ciblés permettant, entre autres, d'aborder de nouveaux segments de marché tout en positionnant le Groupe sur les secteurs dans lesquels sont anticipés de forts taux de croissance au cours des prochaines années.