Eurobio Scientific : 26 ME de chiffre d'affaires sur les produits liés à Covid-19

Eurobio Scientific annonce la validation CNR de deux nouveaux tests de sérologie pour le Covid-19.

Eurobio Scientific a ainsi complété son offre de tests pour la sérologie COVID-19 avec la distribution exclusive pour la France et la Suisse d'un test ELISA marqué CE de sa gamme Wantaï dont elle commercialise déjà des tests sérologiques de l'hépatite E. Ce test est inscrit sur la nouvelle liste de tests remboursés, après validation par le Centre National de Référence (CNR).

Le test ELISA SARS CoV-2 AB (anticorps totaux) de la gamme Wantaï détecte en une fois l'éventuelle présence d'anticorps de tous isotypes, IgA, IgG et IgM dirigés contre le virus de Covid-19.

La nouvelle liste des tests validés par le CNR inclut également le test MagLumi CLIA marqué CE de la gamme SNIBE d'Eurobio Scientific, dont l'annonce de la commercialisation avait été faite le 31 mars.

Eurobio explique offrir désormais "parmi les plus complètes en France" et indique avoir reçu à ce jour des commandes de 80 laboratoires sur les trois gammes de sérologie et poursuivre la commercialisation des tests PCR.

Au 31 mai, la société a enregistré un chiffre d'affaires cumulé de plus de 26 millions d'euros, uniquement sur les produits liés à Covid-19, avec une marge brute en progression par rapport à sa marge moyenne de 2019. Ces produits incluent les différents types de tests ainsi que les ventes des équipements correspondants.