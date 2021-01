Eurobio Scientific : 2020, une année exceptionnelle !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurobio Scientific enregistre pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires exceptionnel de 188,9 millions d'euros, soit une progression de 220% par rapport à l'exercice précédent. Plus de 60% de ces ventes (117 ME) sont liées aux tests et instruments de diagnostic de la COVID-19.



Eurobio Scientific a su rapidement déployer sur son marché des laboratoires spécialisés d'analyses de biologie médicale, laboratoires privés et hospitaliers, toute une gamme de tests de diagnostic in vitro pour le dépistage du coronavirus SARS-Cov-2, et accompagner ainsi les efforts de gestion de la crise sanitaire par les acteurs publics et privés. Cette performance a été rendue possible grâce aux partenariats à long-terme avec ses fournisseurs, ainsi qu'à l'expérience et la réactivité de son département R&D et de ses équipes commerciales, tous integrés au sein d' une organisation adaptée et prête pour gérer une forte croissance.



Au cours de l'exercice, Eurobio Scientific a ainsi livré en flux continu les différents réactifs nécessaires au diagnostic de la COVID-19 et complété les équipements des acteurs de santé avec de nouvelles machines. La société a su constituer dans des délais records un catalogue de produits parmi les plus complets du marché, incluant :

- des tests PCR automatisés à haut-débit pour le dépistage du SARS-CoV-2, avec le premier test marqué CE en France de son partenaire Coréen Seegene et ses tests propriétaires de la gamme EBX, tous ces tests permettant bien de dépister tous les variants du coronavirus, autant sur écouvillon nasopharingé que sur la salive,

- des tests pour l'identification et le typage des principaux variants de SARS-CoV-2, complémentaires des tests PCR déjà existants et qui seront lancés à usage de recherche dans les prochains jours,

- un tests antigénique sur instrument pour les laboratoires hospitaliers,

- un test rapide antigénique propriétaire, lancé tout récemment et destiné aux acteurs professionnels de la médecine délocalisée, notamment aux pharmacies. et

- plusieurs tests sérologiques, dont les tests de neutralisation disponibles pour accompagner la campagne de vaccination.

Sur le plan international, la société a signé plusieurs accords et contrats avec des partenaires distributeurs pour la commercialisation de sa gamme propriétaire de biologie moléculaire EBX. Ainsi, des ventes significatives du test EBX SARS-CoV-2 ont été réalisées, et le carnet de commande est encore important pour les prochains mois.

En outre, les activités traditionnelles enregistrent une solide progression, avec un chiffre d'affaires de 71,9 ME, en hausse de +22% par rapport à 2019.

A périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant les ventes liées aux filiales acquises, notamment TECOmedical le 1er juillet 2020, le chiffre d'affaires hors COVID progresse sur l'année de 10%.

Une année exceptionnelle ouvrant la voie à une accélération du développement stratégique

Au-delà du chiffre d'affaires, la bonne gestion de la crise et le surcroît d'activité ont eu pour Eurobio Scientific des impacts très positifs, à savoir : une image renforcée, de nouveaux clients en France et à l'étranger, un parc de machines installées en forte croissance, et une part plus élevée de ventes de produits propriétaires.

Le Groupe prévoit une très forte amélioration de ses résultats pour l'exercice 2020, et dispose désormais d'une assise financière très solide avec une trésorerie d'environ 65 ME au 31 décembre 2020, pour environ 25 ME de dette financière globale.



Cette visibilité accrue et ces moyens renforcés vont permettre à Eurobio Scientific d'accélérer son déploiement stratégique avec en particulier comme objectifs :

- l'augmentation de la part des produits propriétaires, grâce à de nouveaux investissements en R&D et en biologie moléculaire ;

- le renforcement des équipes commerciales à l'international ;

- la signature de nouveaux partenariats de distribution ;

- et la poursuite de la stratégie de croissance externe ciblée.