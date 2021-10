Eurobio : petite hausse après une solide publication

(Boursier.com) — Eurobio pointe en petite hausse (+1% à 18,5 euros) au lendemain d'une solide publication intermédiaire. Le spécialiste du diagnostic in-vitro a dégagé un profit net de +33,1 ME sur les six premiers mois de l'année, à comparer à +25,7 ME mi-2020. Sous l'effet d'un mix produit favorable, le taux de marge brute s'élève à 57% (49% au 1er semestre 2020), grâce notamment à la progression des ventes de produits propriétaires, y compris sur la gamme COVID-19.

Au 30 juin, la trésorerie s'élève à 73 ME et la dette financière à 12,6 ME, soit une trésorerie nette de +60,4 ME en très forte progression par rapport à -11,2 ME au 30 juin 2020.

Dans un contexte de baisse des prix et des volumes sur les tests COVID, le Groupe anticipe au 2e semestre la poursuite du recul des activités COVID, déjà entamé au 1er semestre. Les activités traditionnelles hors COVID devraient en revanche maintenir leur croissance, et les synergies entre les différentes filiales du groupe continuer à se développer.

Midcap Partners ('acheter') parle d'une publication de très bonne facture avec une marge opérationnelle nettement supérieure à ses attentes. Après mise à jour des comparables et compte tenu notamment de la forte baisse de Novacyt, le courtier maintient sa cible à 37 euros.