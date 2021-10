Eurobio : +33,1 ME de résultat net sur le premier semestre

(Boursier.com) — A +53%, la forte progression du chiffre d'affaires de Eurobio sur le S1 traduit en fait un ralentissement des activités COVID en séquentiel, celles-ci passent de 86 ME au S2 2020 à 54,8 ME au S1 2021 sous l'effet croisé d'un tassement anticipé des prix et d'une évolution de la distribution en faveur des réseaux de

pharmacies, auprès desquels la société est peu présente.

Par contre, les activités hors COVID se maintiennent à un niveau élevé à 40,8 ME au S1 2021, en forte progression de 31% par rapport au S1 2020 et stable par rapport au S2 2020.

Le résultat opérationnel, à 40 ME, est en hausse de 117%.

Le résultat net ressort à +33,1 ME au 30 juin 2021, à comparer à +25,7 ME mi-2020.

La trésorerie nette est de +60,4 ME en forte progression par rapport à -11,2 ME au 30 juin 2020.