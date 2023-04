Euroapi : vive hausse

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Euroapi grimpe de près de 4% à 11,5 euros à l'ouverture du marché parisien. Il faut dire que Berenberg a débuté le suivi de la valeur avec une recommandation 'achat' et une cible de 16,9 euros. L'analyste explique que le groupe est le premier fabricant mondial de principes actifs pharmaceutiques (API), avec un portefeuille unique de 165 API différents qui permet la production de plus de 80% des médicaments approuvés par la Food and Drug Administration américaine sur le marché. À la suite de sa scission de Sanofi, le courtier pense que la firme sera en mesure de se concentrer sur des produits à plus forte marge, de bénéficier - jusqu'à récemment - de capacités inutilisées et d'opérer dans le cadre d'une structure allégée et rationalisée.