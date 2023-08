Euroapi va acquérir BianoGMP pour renforcer son expertise CDMO sur le marché en forte croissance des oligonucléotides

(Boursier.com) — EUROAPI et les actionnaires de BianoGMP, une société de Contract and Development Manufacturing Organization (CDMO) dotée d'une expertise reconnue dans les oligonucléotides, ont signé un accord d'achat et de transfert d'actions en vertu duquel EUROAPI va acquérir 100% des actions de Biano.

Le montant total de la transaction s'élève à environ 10 millions d'euros, incluant le prix d'acquisition (paiement initial et montant différé) et des investissements industriels destinés à augmenter les capacités de Biano et à lui permettre de mener à bien des projets à plus grande échelle et plus complexes. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles et est prévue au quatrième trimestre de 2023. Elle aura des impacts limités sur la performance financière d'EUROAPI en 2023.

Créé en 2017 par le Professeur Tobias Pöhlmann et le Docteur Rolf Günther, Biano est un pure player CDMO des oligonucléotides, centré sur les projets à petite échelle, en phase précoce (pré-clinique et phase 1), complexes et personnalisés, avec une clientèle en Europe et en Asie. Biano est basé à Gera, en Allemagne.

Cette acquisition renforcera la position d'EUROAPI sur le marché CDMO des oligonucléotides en intégrant à son offre actuelle un acteur majeur réputé du secteur, doté de capacités d'expansion. L'extension des capacités d'EUROAPI dans les oligonucléotides, prévue sur son site de Francfort en 2025, viendra compléter l'expertise de Biano en phase précoce et permettra de prendre en charge des projets à plus grande échelle. Au-delà des opportunités de synergies commerciales via des références croisées et de coopération scientifique, cette transaction permettra à EUROAPI de continuer à se différencier pour accompagner une clientèle élargie, et ceci tout au long de la chaîne de valeur des oligonucléotides, de la recherche à la commercialisation.

Conformément à l'approche entrepreneuriale d'EUROAPI, Biano conservera son nom de marque commerciale et deviendra une société d'EUROAPI.

"L'acquisition de Biano s'inscrit dans la stratégie d'EUROAPI visant à accélérer sa feuille de route CDMO par intégration verticale et à renforcer ses plateformes très différenciées, notamment son activité dans les oligonucléotides. En combinant l'expertise de Biano et ses capacités dans les projets en phase précoce avec les capacités d'EUROAPI à plus grande échelle, nous souhaitons accompagner nos clients tout au long du développement du médicament, à travers un guichet unique", a indiqué Karl Rotthier, Directeur général d'EUROAPI. "Cette acquisition ciblée est une étape clé de notre parcours pour devenir un leader du CDMO en croissance rapide."

"Je suis ravi d'avoir l'opportunité d'étendre les possibilités de Biano afin de croître avec nos clients et de leur fournir les produits nécessaires aux phases cliniques plus avancées", a déclaré le Pr Tobias Pöhlmann. "Biano a fait ses preuves en termes d'accompagnement concret de projets de développement d'oligonucléotides innovants, de chimies complexes et de combinaison de peptides et de lipides. Avec une base de clients en Europe et en Asie, l'entreprise va bénéficier des équipes de ventes et de marketing d'EUROAPI afin de se développer sur de nouveaux territoires."