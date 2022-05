Euroapi : soutient la plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi

(Boursier.com) — Euroapi a élargi sa collaboration avec Sanofi entrant dans leur accord cadre de développement (Master Agreement for Development and GMP Manufacturing Services - le DSA) en date du 1er octobre 2021, afin de soutenir la plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi grâce au développement de nanoparticules lipidiques. Dans le cadre de cette collaboration, Euroapi va développer et optimiser des voies de synthèse chimique innovantes et va produire des lots BPF (bonnes pratiques de fabrication) de plusieurs lipides cationiques de deuxième génération via son activité Contract Development and Manufacturing Organization. Euroapi va se concentrer sur les lipides qui sont actuellement testés pour les essais cliniques de phase I/II, et qui soutiendront la plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi, ciblant des indications telles que la grippe.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'extension de notre accord avec Sanofi pour le développement de vaccins à ARNm dans le cadre de notre activité CDMO. Cette collaboration est clé pour Euroapi et témoigne à nouveau des capacités d'Euroapi tout en confirmant que l'accélération de l'activité CDMO est une priorité stratégique du Groupe. Nous sommes extrêmement fiers de continuer à être un partenaire de référence pour Sanofi et sommes impatients de travailler ensemble à ce projet prometteur", indique Cécile Maupas, Directrice du CDMO chez Euroapi. "Nos technologies innovantes et différenciantes associées à notre historique en chimie complexe fournissent une assise solide à notre offre CDMO de lipides de prochaine génération, qui s'étend actuellement à d'autres partenaires dans le monde", ajoute Kai Rossen, Directeur scientifique d'Euroapi.

Grâce à son activité CDMO s'appuyant sur les solides capacités de ses sites de développement et de production à Budapest et à Francfort, Euroapi est un leader mondial des nanoparticules lipidiques qui, pour les vaccins à ARNm, représentent des technologies clés pour faciliter la délivrance. Les nanoparticules lipidiques jouent un rôle crucial de par leur capacité à encapsuler, protéger et transporter l'ARNm vers les cellules où il exercera son activité thérapeutique.

Euroapi va tirer parti de ses capacités de développement et de production de chimie organique pour fournir à Sanofi une offre de lots destinés aux études cliniques. Avec 330 scientifiques, Euroapi bénéficie d'une expertise en chimie complexe et en analyse, ainsi que d'une expertise réglementaire, lui permettant de trouver rapidement la bonne voie de synthèse et de satisfaire aux exigences réglementaires des autorités de santé, ainsi qu'à leurs exigences de qualité. La Société dispose aussi d'une technologie de premier plan avec des équipements de purification par chromatographie à grande échelle sur ses sites de Budapest et de Francfort qui remplissent les conditions BPF actuelles, lui permettant de produire des lipides de qualité supérieure.

Euroapi est un partenaire de référence pour Sanofi grâce à la signature du DSA. Le groupe est notamment engagé dans dix projets pour développer ou produire de nouvelles entités moléculaires du portefeuille de R&D de Sanofi.