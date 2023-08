Euroapi : Solide performance grâce à la poursuite de la feuille de route stratégique

(Boursier.com) — Euroapi annonce un Chiffre d'affaires de 496,6 millions d'euros, en hausse de 2,6%. L'activité API Solutions (+0,2% de croissance du chiffre d'affaires, +1,9% avec les Autres Clients et -1,2% avec Sanofi) a poursuivi le déploiement de sa feuille de route commerciale, dont l'acquisition, au cours du premier semestre, de 35 nouveaux clients dans les petites et grosses molécules, l'accélération de la stratégie de ventes croisées et l'optimisation de la politique de prix.

Les ventes du premier semestre intègrent l'impact résiduel de la suspension de la production de prostaglandines à Budapest, qui a entièrement repris à la mi-avril (environ (15) millions d'euros d'impact sur la performance du premier semestre 2023).

Pour l'activité CDMO (+9,8% de croissance du chiffre d'affaires), les bons résultats des ventes aux Autres Clients (+18,5%) ont été partiellement atténués par la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec Sanofi (-1,8%) causée par l'arrêt de deux programmes en phase avancée par Sanofi à la fin de l'année 2022 (impact d'environ (6) millions d'euros d'impact sur la performance du premier semestre 2023).

Au premier semestre, 106 appels d'offres ont été reçus, à comparer à 117 au premier semestre 2022, avec une augmentation de +18,1% de la valeur moyenne par proposition.

A la fin du mois de juin, 79 projets étaient actifs, avec un portefeuille progressivement dé-risqué vers des projets en phase avancée.

Le "Core EBITDA" est de 62,5 millions d'euros, avec une marge de Core EBITDA de 12,6%, à comparer à 14,5% au premier semestre 2022, reflétant principalement l'impact négatif de la suspension de la production de prostaglandines au cours de la période, ainsi qu'une reprise de provision de 2,5 millions d'euros liée à la taxe sur les produits pharmaceutiques en Hongrie comptabilisée en 2022. EUROAPI était hors du champ d'application de ce décret en 2022, mais reste soumis à la taxe en 2023.

Le Résultat net de ressort à 62,8 millions d'euros par rapport à 16,7 millions d'euros au premier semestre 2022, dont 46,8 millions d'euros de produit d'impôts différés lié à la réévaluation des actifs d'EUROAPI Hongrie3.

Le groupe a réalisé 69,3 millions d'euros d'investissements industriels (14% du chiffre d'affaires), à comparer à 51,4 millions d'euros au premier semestre 2022, dont 51% consacrés à des projets de croissance.

Le "Core Free Cash-Flow" est de (90,6) millions d'euros, contre (40,2) millions d'euros au premier semestre 2022, résultant notamment de la saisonnalité de l'activité et de l'impact de l'inflation sur la valeur des stocks.

Initiatives destinées à soutenir une croissance future rentable

-Investissement de 50 millions d'euros en capacités de production de prostaglandines

-Amélioration de l'offre dans les matières premières réglementaires ("Regulatory Starting Materials ", RSM) et les produits intermédiaires.

-Montée en puissance progressive du programme de création de valeur de 50 millions d'euros par an d'ici à 2026, en plus du plan de performance initial.

"Nous avons démarré l'année 2023 avec des résultats solides, en poursuivant le déploiement de notre stratégie. Nous avons déroulé avec succès notre feuille de route commerciale et initié des projets d'envergure pour soutenir une croissance rentable et de long terme, parmi lesquels un investissement stratégique dans les prostaglandines sur notre site de Budapest et le lancement d'une offre renforcée dans les matières premières réglementaires et les produits intermédiaires. Nous sommes au coeur de la dynamique mondiale de rapatriement de production, et je suis à ce titre particulièrement fier de notre contribution à la souveraineté sanitaire française et européenne. Au cours du premier semestre de l'année, nous nous sommes engagés à réaliser des investissements majeurs en R&D et avons lancé des projets qui visent à augmenter nos capacités de production de plusieurs principes actifs pharmaceutiques répertoriés comme médicaments essentiels. Sur la base de notre performance du premier semestre, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de l'exercice 2023 et nos perspectives à moyen terme", a déclaré Karl Rotthier, Directeur général d'EUROAPI.