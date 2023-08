Euroapi : s'envole après les résultats

(Boursier.com) — Euroapi s'envole de 11,6% à 11,8 euros en matinée, dopé par son point semestriel. Le groupe de principes actifs pharmaceutiques a fait état de comptes en repli mais supérieurs aux attentes du marché sur les six premiers mois de l'année et a resserré sa fourchette de guidance de rentabilité 2023. Il table désormais sur une marge d'"Ebitda Core" comprise entre 12,5% et 13,5%, contre 12% à 14% précédemment, pour un chiffre d'affaires toujours anticipé en croissance de 7 à 8%.

Oddo BHF parle d'un semestre qui aurait pu être plus délicat et réitère son avis 'surperformer' et sa cible de 15,1 euros.