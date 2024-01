Euroapi : renforce son Comité Exécutif

(Boursier.com) — Ludwig de Mot est nommé comme Directeur Général Adjoint en charge de la transformation de l'entreprise Euroapi. Sa feuille de route sera centrée sur l'accélération de la transformation du groupe, et en particulier sur la finalisation et l'exécution de la revue stratégique initiée par le Conseil d'Administration d'Euroapi au 4e trimestre 2023. Cette revue couvre tous les aspects d'Euroapi en tant qu'entreprise, y compris l'évaluation de son portefeuille de produits, de sa structure de coûts et de son bilan.

Avec plus de 30 ans d'expérience au sein de plusieurs groupes industriels, Ludwig de Mot a occupé divers postes de direction dans des entreprises internationales, notamment chez Lhoist, le producteur mondial de solutions et produits à base de minerai et de chaux, en tant que Président et Directeur Général de ses opérations en Allemagne, en Amérique du Nord, puis en Europe et en Asie, entre 2006 et 2017. Plus récemment, Ludwig de Mot a occupé des fonctions de Directeur Général dans des entreprises en cours de transformation.